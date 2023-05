Pattinaggio, il campione Alessandro Bozzini a Zona Sport: “Punto al Mondiale”

È partito alla grande questo 2023 per Alessandro Bozzini: il campione piacentino di pattinaggio artistico a rotelle ha infatti conquistato il bronzo al Trofeo Barbieri di Modena. Un trionfo che ha raccontato così ieri sera nell’ultima puntata di Zona Sport, andata in onda su Telelibertà: “Io e la mia partner Alice Piazzi abbiamo concluso questo evento con un’ottima esibizione e togliendoci una bellissima soddisfazione, nonostante l’infortunio che avevo avuto in precedenza. È arrivata anche la convocazione ai World Games, il mio obiettivo è ottenere la qualificazione al Mondiale, sarebbe il primo per nella categoria Senior”.

Alessandro è seguito come sempre dal tecnico del Piacenza Pattinaggio Stella Giarola, che ha ringraziato il lavoro “del grande team di persone che ci supporta, dai coreografi ai preparatori atletici, è tutto molto complesso perché i due ragazzi studiano e vivono in due città diverse, ma sono molto maturi e si stanno confermando. Sono molto soddisfatta di quello che ha fatto Alessandro da quando ha cominciato questo sport, ora è in un ottimo momento”.

Seconda parte del programma condotto da Marcello Tassi dedicata poi all’atletica con Massimo Sartori di Italpose e le novità sul campionato provinciale di corsa su strada: “Sarà la seconda edizione con quattro prove da maggio a settembre, poi avremo la novità della prima gara podistica di Piacenza il prossimo 10 di dicembre, ci aspettiamo tanti piacentini e atleti internazionali”. C’è però prima la Run4Hope che passerà domani a Piacenza, come ha spiegato Fausto Cassola dell’Atletica Piacenza “Partiremo sabato e domenica faremo la tappa da Fiorenzuola a Piacenza con la conclusione sul Pubblico Passeggio dove ci sarà anche un gazebo dell’Airc in occasione della Festa della Mamma”.

Infine, focus sulla scherma storica, disciplina che a Piacenza è rappresentata dalla Majistro RE. “Rappresentiamo il percorso che è arrivato alla scherma olimpica – ha detto il presidente Fabio Mariottini – non abbiamo l’elettrificazione e quindi c’è più spazio per il fair play. Il 20 maggio saremo in piazza Duomo con una gara di sciabola per farci conoscere”. Tra gli atleti di punta c’è Davide Locatelli, la sua passione per questo sport così particolare nasce “da un grande interesse per il Medioevo, sono uno specialista della spada a due mani e ora sto difendendo il primo posto nel campionato nazionale”.