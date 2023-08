Il piacentino Alessandro Bozzini vola sui pattini agli Europei e ai Mondiali

Nel giro di pochi giorni è arrivata una doppia soddisfazione per il pattinatore piacentino Alessandro Bozzini. Il giovane atleta della società Pattinaggio Artistico Piacenza è stato convocato per gli Europei di Ponte di Legno, in programma dal 29 agosto al 10 settembre e per i Mondiali, che quest’anno andranno in scena a Ibaguè, in Colombia.

Per Alessandro, in coppia con Alice Piazzi della società Pontevecchio di Bologna, queste chiamate hanno una valenza particolare perché arrivano dopo un paio di annate complicate da un punto di vista fisico e che non gli hanno permesso di esprimersi al meglio. Superate queste difficoltà fisiche, ora i due ragazzi si prepareranno al meglio per esprimere tutte le loro qualità prima in Italia e poi in Colombia.

Per Alessandro e Alice è la seconda partecipazione al campionato Europeo nella massima categoria, dopo l’argento dello scorso anno e un ritorno la competizione nei campionati del mondo dopo la vittoria nella categoria Junior del 2021.