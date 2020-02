Strepitosa Giulia Ghilardotti: è campionessa italiana Juniores di karate

La piacentina Giulia Ghilardotti è la nuova campionessa italiana Juniores di karate. L’atleta del Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic (allenata dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli) ha conquistato il titolo nella categoria -53 chili. Il campionato italiano si è tenuto al Centro Federale Olimpico di Ostia (Roma) al quale erano presenti i finalisti di tutte le regioni italiane in rappresentanza di 179 società qualificate per il settore karate maschile, e 101 per il settore femminile (la Fijlkam conta circa 1.300 società di karate).

La 17enne karateka piacentina ha disputato sei incontri di grande livello tecnico, meritando ampiamente il gradino più alto del podio. Il curriculum agonistico della portacolori piacentina è eccezionale: medaglia di bronzo ai campionati italiani 2016,, campionessa d’Italia nel 2017 e nel 2018, medaglia di bronzo ai campionati italiani 2019 e campionessa italiana 2020

Inoltre ha partecipato in qualità di titolare della nazionale italiana giovanile a numerosi tornei internazionali, da ultimo nel 2019, l’Open di Croazia e la Coppa del Mondo di Jesolo, mentre nel 2018 ha conquistato il titolo di vice campionessa europea a Sochi (Russia).