L’Assigeco lancia una raccolta fondi per l’ospedale di Piacenza e la Croce Casalese

Per sostenere concretamente il lavoro e l’abnegazione di medici, infermieri, operatori sanitari e strutture ospedaliere, in questo terribile momento di grande emergenza per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus l’Assigeco Piacenza vuole “aiutare chi ci sta aiutando” e chiama a raccolta i propri tesserati, i tifosi e gli appassionati di basket lanciando una raccolta fondi dedicata alla Croce Casalese e all’Ospedale di Piacenza.

– La raccolta fondi a beneficio dell’Ospedale di Piacenza può essere fatta attraverso la piattaforma GoFundMe.

– La raccolta fondi a beneficio della Croce Casalese può essere fatta attraverso la Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi versando il proprio contributo attraverso la Fondazione – IBAN: IT24C0503420302000000003822 – con la causale: Fondo Emergenza Coronavirus-Croce Casalese.

Il presidente Franco Curioni ha donato personalmente 5mila euro sia all’ospedale di Piacenza, per l’acquisto di ventilatori/respiratori per combattere questa terribile epidemia, che alla Croce Casalese.

I Golden Lions, l’organizzazione dell’Assigeco Piacenza dedicata al sociale, partecipa attivamente a questa raccolta fondi attraverso il proprio conto corrente – IBAN: IT29H0311132951000000000429 – arrivando al momento a raccogliere 4.800 €.

E’ un momento importante, una “partita” da vincere con l’unione e la determinazione che fanno parte del Dna dell’Assigeco Piacenza che vuole essere vicino a chi, come gli operatori sanitari, mette ogni giorno la propria vita, il proprio lavoro al servizio della società e di chi ha bisogno.

Prendiamoci cura del Lodigiano e del Piacentino con la solidarietà che fa grande il nostro cuore di sportivi.