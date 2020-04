Stagione finita: la Fip decreta la conclusione del campionato di A2

La stagione sportiva dell’Assigeco Basket Piacenza è ufficialmente da ritenersi conclusa. Lega Nazionale Pallacanestro, infatti, ha reso noto di aver appena ricevuto dal presidente Fip, Giovanni Petrucci, comunicazione ufficiale circa la conclusione della stagione sportiva di Serie A2 2019-2020. Il provvedimento fa seguito a quelli già assunti dalla Fip, dichiarando conclusi i campionati regionali e nazionali dilettanti, constatata la permanente emergenza epidemiologica da Covid-19, su tutto il territorio nazionale. Così come in essere per la Serie B, e in ottemperanza a quanto richiesto dalla Fip, i rappresentanti di Lega Nazionale Pallacanestro hanno già allo studio proposte di organizzazione e gestione del campionato di Serie A2 2020-2021.

Conclusione Serie A2 2019-20