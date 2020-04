Il maestro chiama, i pugili rispondono: l’allenamento della Boxe Piacenza

In attesa di tornare a calcare il ring, i pugili della Boxe Piacenza non hanno alcuna intenzione di rinunciare agli allenamenti. Agli ordini del maestro Nicola Campanini, che ha pianificato un programma di esercizi studiato ad-hoc, amatori e agonisti si danno appuntamento via Skype, allenandosi (insieme) ognuno da casa propria. L’emergenza Coronavirus sta infatti spingendo infatti numerose società sportive a reinventare attività e preparazioni, guardando allo sport in maniera diversa.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà