“Fitness Boutique”, salute e benessere rimanendo in salotto

Salute e benessere rimanendo in salotto: basta accendere la televisione. Dopo il successo del programma #restoacasaAttivaMente con Giuseppe Rocca e Giovanni Cascio, in onda il martedì mattino, prosegue su Telelibertà anche “Fitness Boutique”. L’apprezzato format pomeridiano dedicato alla ginnastica nasce da un’idea della personal trainer piacentina Paola Miretta. Il prossimo appuntamento con gli esercizi proposti da Paola sarà domani pomeriggio alle ore 18.15.

“Mai come adesso, l’home fitness è necessario per restare in salute e ritrovare l’equilibrio psicofisico. Con questa trasmissione vogliamo offrire alcuni video per respirare, allenare il corpo e rilassare la tua mente», spiega Miretta. Le clip proposte spaziano da allenamenti metabolici per allenare il cuore e incrementare la massa magra a lezioni di “pilates & mobility”, incentrate sulla respirazione, l’allungamento e la mobilità articolare. «Le lezioni sono adatte a tutti. Chiediamo, in ogni caso, di monitorare la resistenza, specie se non ci si allena da un po’ di tempo. Se anche tu ami il movimento, d’ora in poi aggiungiti a noi su Telelibertà!”, conclude la personal trainer. “Fitness Boutique” viene trasmesso ogni martedì e venerdì alle ore 18.15