Arti marziali, Giulia Ghilardotti e Asia Sassi tornano ad allenarsi in palestra

La crisi epidemiologica ha bloccato tutte le attività sportive, comprese quelle degli atleti professionisti e olimpionici. Tuttavia, dopo l’ultimo decreto, la Regione Emilia Romagna ha consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale ed internazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni. Nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali.

La karateka Giulia Ghilardotti e la judoka Asia Sassi, oltre ad essere atlete di interesse nazionale, hanno anche il riconoscimento di atlete di interesse internazionale dalla Fijlkam e pertanto hanno doppio lasciapassare per potersi allenare malgrado la situazione sanitaria di questo periodo.

Per il Centro Sportivo Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic l’atleta è Giulia Ghilardotti, di 17 anni, allenata dal maestro Gian Luigi Boselli, dall’allenatore Pier Paolo Cagnoni e dal tecnico Giorgio Livelli. Ha conquistato il titolo di campionessa d’Italia 2020 ad Ostia (Roma) nel mese di febbraio 2020. Sempre nel 2020 ha conquistato la medaglia di bronzo all’Open d’Austria e ha vinto la medaglia d’oro all’Open di Toscana. È atleta titolare della nazionale italiana da due anni e ha partecipato con la maglia azzurra a numerosi tornei internazionali. Da ultimi del 2019 l’Open di Croazia e la Coppa del Mondo di Jesolo e ai campionati europei 2020 in Ungheria a Budapest.

Asia Sassi (Judo Shiai) ha invece 16 anni, frequenta l’istituto Casali ed è campionessa Italiana anno 2018. Medaglia di bronzo al campionato Italiano 2019, medaglia d’argento al campionato Italiano a squadre 2019 , due medaglie di bronzo all’European Cup Cadets 2019 e numerose medaglie d’oro nei Gran Prix e Open Internazionali. L’atleta è allenata dal padre Fulvio Sassi presso la Judo SHIAI di Piacenza.

Le due atlete finalmente hanno l’autorizzazione ad allenarsi presso il Centro Sportivo Farnesiana – Activa di via di vittorio. L’impianto ha aperto solo per permettere alle due atlete così prestigiose di potersi allenare.