Per Ferguson futuro lontano dall’Assigeco. Ai saluti anche il dg Bausano

Dopo lo stop a tutti i campionati di pallacanestro, a causa dell’emergenza Coronavirus, l’Assigeco Basket Piacenza è al lavoro per pianificare la stagione che verrà. Stando ad alcune indiscrezioni, la società biancorossoblu si sarebbe accordata con l’asso Jazzmar Ferguson per la risoluzione anticipata del contratto relativo al 2019/2020, uno dei più importanti della realtà di patron Curioni.

Non ancora ufficiale, ma quasi certo, anche l’addio del general manager Andrea Bausano, che dopo quattro stagioni si appresta a lasciare l’Emilia per approdare alla Stella Azzurra Roma. Per quanto riguarda invece la panchina, molto probabile la riconferma di coach Alberto Martelossi (subentrato a stagione in corso dopo l’esonero di Ceccarelli). Sul tavolo, e quindi ancora in fase di definizione, i rinnovi della guardia Giovanni Gasparin, della guardia-ala Marco Santiangeli e del lungo Lorenzo Molinaro.