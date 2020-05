Piccoli gruppi e nessun contatto fisico: i Lyons sono tornati ad allenarsi

Per i Lyons è già scattata l’operazione “ritorno in campo”. I leoni piacentini non hanno perso tempo e, dopo che il 18 maggio è arrivato il via libera agli allenamenti di gruppo per gli sport di squadra, sono tornati da qualche giorno al campo di via Rigolli per dare il via alla preparazione. Il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza delineate dalla Federazione Italiana Rugby: piccoli gruppi, distanziamento tra i giocatori e (per il momento) nessun contatto fisico.

Al momento, quella bianconera militante in Top 12 (il massimo campionato di rugby in Italia) è l’unica squadra sportiva piacentina ad aver ripreso gli allenamenti tutti insieme. A fare il punto ci ha pensato il riconfermatissimo allenatore Gonzalo Garcia.

