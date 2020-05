Assigeco Piacenza vicinissima all’accordo con Stefano Salieri: sarà lui il nuovo allenatore

L’Assigeco Basket Piacenza, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe scelto Stefano Salieri come nuovo allenatore in sostituzione del non confermato Alberto Martelossi. Il tecnico emiliano (che nell’utima stagione ha guidato fino a novembre Orzinuovi) firmerà in settimana un accordo biennale e gestirà una squadra che si annuncia assai rinnovata e con un budget molto ridotto rispetto alla stagione da poco conclusa.

