L’azzurro Davide Candellaro è il nuovo centrale dalla Gas Sales

Prosegue la campagna di rafforzamento della Gas Sales Volley Piacenza: chiuso il reparto opposti con l’arrivo di Shaw e di Grozer, la dirigenza continua a completare la rosa in vista della prossima stagione di Supelega. Al centro, dopo la conferma di Alessandro Tondo, ecco arrivare un nuovo rinforzo: Davide Candellaro.

Nato a Padova il 7 giugno 1989, Candellaro è uno dei centrali più apprezzati del campionato: duttile e predisposto nei fondamentali di prima linea (attacco e muro) ed efficace al servizio, costituisce un innesto di qualità nella rosa della Gas Sales Piacenza che giorno dopo giorno prende sempre più forma.

È la presidente Elisabetta Curti a presentare il nuovo centrale biancorosso: “Candellaro rappresenta un rinforzo di spessore e sarà sicuramente molto utile alla squadra nel corso della stagione. Quando lo abbiamo incontrato lo scorso anno ne abbiamo apprezzato subito le grandi qualità; inoltre, la sua esperienza sarà un traino anche per i ragazzi più giovani. In più, il fatto che sia un giocatore nel giro della Nazionale è per noi molto importante e fa molto piacere che abbia scelto Piacenza”.

ACQUISTO CANDELLARO, IL COMUNICATO DELLA GAS SALES VOLLEY PIACENZA