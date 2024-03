La Gas Sales Bluenergy spreca l’incredibile, mercoledì al Palabanca la resa dei conti

Si deciderà tutto mercoledì sera alle 20.30 al Palabanca. La serie tra Milano e Piacenza è nuovamente in equilibrio perché la Gas Sales Blunergy, al PalaLido ha sciupato l’incredibile. L’Allianz vince infatti al tie-break dopo essersi trovata sotto 2-0 sotto i colpi della squadra di Anastasi che è crollata nei set successivi con un vero crollo poi accusato al tie-break.

C’è grande rammarico tra i biancorossi per un’opportunità sciupata malamente di chiudere i conti con anticipo ed evitare nuovi rischi in un confronto, quello di settimana prossima, che mette in palio l’accesso alla final-four scudetto dove, ad attendere la vincente, c’è Perugia. Anche l’altro quarto di finale ancora aperto, quello tra Monza e la Lube si deciderà mercoledì sera a Civitanova in gara-5.

ALLIANZ MILANO-GAS SALES BLUNERGY PIACENZA 3-2

(28-30 25-27 25-23 27-25 15-6)

LE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI