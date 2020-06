Ora è sicuro: il Piacenza Baseball prenderà parte al prossimo campionato di B

Anche se per l’ufficialità occorrerà attendere ancora qualche ora, il Piacenza Baseball prenderà parte al prossimo campionato di Serie B, al via il 12 luglio. Il Consiglio Federale si riunirà questa sera per discutere la stesura dei gironi, tenendo conto che due società su 30 hanno deciso di non iscriversi al campionato cadetto. Per il calendario bisognerà dunque pazientare. Nel frattempo i giocatori biancorossi hanno ripreso già da qualche giorno ad allenarsi in vista dell’imminente stagione. La voglia di scendere in campo, infatti, c’è ed è tanta.

