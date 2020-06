Le stelle dell’Atletica al Dordoni. Lorenzo Cesena si qualifica agli Italiani

Le stelle dell’atletica del passato e del presente hanno illuminato il “Pino Dordoni”. Seconda giornata di Tac (Test di Allenamento Certificati) della Fidal Emilia Romagna ieri pomeriggio, domenica 28 giugno, al campus piacentino, evento organizzato dall’Atletica Piacenza per mettere “giri nel motore” ai giovani atleti. Circa una cinquantina i ragazzi e le ragazze provenienti dalla regione, con due ospiti d’eccezione.

A osservare i suoi in pista dopo tanto tempo c’era Stefano Baldini, oro olimpico alla maratona di Atene e oggi allenatore della Calcestruzzi Corradini Excels. Tra le atlete, spicca invece il nome di Ayomide Temil Folorunso delle Fiamme Oro Padova, che con la compagna di squadra Desola Oki ha dato vita a un ottima prestazione sui 300 metri ostacoli Donne. A loro si aggiunge con merito il nome del nostro Lorenzo Cesena dell’Atletica Piacenza, che con il tempo di 53”64 si è qualificato per i Campionati Italiani Assoluti in programma per l’ultimo fine settimana di agosto.

Soddisfatta la Folorunso: “Un buon tempo, per me è importante per passare dai 200 ostacoli ai 300, con l’obiettivo di fare anche i 400 in futuro. Ottime anche le condizioni atmosferiche, il caldo e il sole mi hanno permesso di dare il massimo nel minor tempo possibile”.