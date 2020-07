Lyons, Davide Baracchi è il nuovo allenatore della seconda squadra

Inizia ufficialmente un nuovo percorso per la seconda squadra dei Lyons, che dalla prossima stagione cambierà guida tecnica. Davide Baracchi sarà il nuovo allenatore della formazione cadetta: una scelta di forte continuità, visto che negli ultimi anni l’ex seconda linea bianconero ha allenato sia l’Under 18 che la prima squadra, conosce molto bene l’ambiente e gran parte dei giocatori in rosa. Nelle ultime due stagioni il ruolo è stato ricoperto da Simone Bossi, che ha portato il gruppo dei giovani leoni a una stagione da imbattuti nell’ultimo campionato: prima dell’interruzione prematura della stagione, i bianconeri erano i favoriti alla promozione in Serie B nel proprio girone. Da qui ripartirà la rincorsa della formazione cadetta, chiamata a confermare i miglioramenti mostrati nell’ultimo anno e ad essere un’ottima palestra per i giovani del vivaio.

