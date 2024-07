Rugby, i Lyons confermano i propri prezzi pregiati per la prossima stagione

I Lyons si tengono stretti i propri giocatori cardine, i quali formeranno lo zoccolo duro della squadra in vista della prossima stagione di Serie A Elite.

Si tratta di elementi importanti della compagine bianconera, che hanno costituito l’ossatura del gruppo negli ultimi anni e che guideranno la transizione verso le prossime sfide.

riconferme importanti

Tra di loro, confermatissima la coppia di prima linea, ancora della mischia bianconera composta da Francisco Minervino e Romulo Acosta, due giocatori di assoluto valore e di grande esperienza in grado di guidare al meglio il reparto. Per la prossima annata sarà confermata anche gran parte del reparto dei saltatori per la rimessa laterale, con i leader designati Jacopo Salvetti, Lorenzo Cemicetti e Santiago Portillo che lavoreranno ancora insieme. Assieme a loro, il reparto della mischia ritrova due elementi fondamentali per il gioco della squadra, con le qualità di ball carrier di Alberto Bottacci e quelle di placcatore di Alessio Cocchiaro. Ultimo, ma solo per ordine di ruolo, è Pietro Rodina, freccia dei trequarti bianconeri che sarà ancora un elemento chiave della linea arretrata nella prossima stagione insieme ai compagni Capitan Bruno e Federico Cuminetti.

LA SODDISFAZIONE DEL DIRETTORE SPORTIVO

“Siamo molto soddisfatti – ha spiegato il direttore sportivo bianconero Roberto Fulgoni – di poter ancora contare su giocatori di questa qualità per la nostra squadrA.

La nostra mischia potrà contare sull’apporto di giocatori di assoluto livello come Acosta, Portillo, Cemicetti e Minervino, che hanno costituito l’asse portante del reparto nelle ultime stagioni, ottenendo ottimi risultati. Un aspetto per noi importante è che questi giocatori, cresciuti lontano da Piacenza, abbiano sposato la nostra visione non solo sul campo ma anche a livello di società, come ad esempio Salvetti e Cemicetti che hanno seguito le nostre squadre giovanili nella scorsa stagione come tecnici. Poter contare sull’esperienza e le competenze di elementi di questo livello per noi è importante, e lo sarà ancora di più in questa stagione, in cui accoglieremo molti elementi giovani nella nostra rosa”.

gli impegni dei bianconeri

La stagione dei Lyons è ormai alle porte, con l’ufficializzazione delle date arrivata nella giornata di martedì 30 luglio da parte della Federazione. L’esordio ufficiale dei bianconeri sarà nel weekend del 21/22 settembre nel primo turno di Coppa Italia, che vedrà i Leoni sfidare il Verona in sfida secca per accedere al secondo turno, che si disputerà già la domenica successiva. La prima giornata di Serie A Elite è invece fissata per sabato 13 ottobre. Prima di lanciarsi negli impegni ufficiali, Sitav Rugby Lyons ha fissato la prima amichevole precampionato per domenica 7 settembre, giorno in cui gli uomini di Urdaneta e Paoletti bagneranno il proprio esordio stagionale sul campo del Monferrato, formazione di Serie A.

i Giocatori Confermati

Romulo Acosta, pilone sinistro, 6° stagione in maglia Lyons

Alberto Bottacci, terza linea, 6° stagione in maglia Lyons

Lorenzo Cemicetti, seconda linea, 6° stagione in maglia Lyons

Jacopo Salvetti, seconda linea, 5° stagione in maglia Lyons

Santiago Portillo, terza linea, 4° stagione in maglia Lyons

Alessio Cocchiaro, tallonatore, 4° stagione in maglia Lyons

Francisco Minervino, tallonatore, 4° stagione in maglia Lyons

Pietro Rodina, trequarti ala, 3° stagione in maglia Lyons