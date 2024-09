Rugby, prima uscita positiva per i Lyons: Monferrato travolto 0-71 in amichevole

Buona la prima per la Sitav Rugby Lyons, che mette in campo una solida prestazione nell’amichevole con Rugby Monferrato mantenendo gli avversari a secco e segnando 11 mete: 0-71 il finale per gli uomini di Urdaneta e Paoletti, che non potevano chiedere di meglio dalla giornata di Asti.

La formazione inizia a prendere forma, con la prima volta in maglia bianconera per i nuovi acquisti Russo, Castro, Dabalà, Ruiz, Bur e Torres, e al netto di inevitabili errori dettati dalla poca confidenza, la squadra ingrana presto e sblocca nei primi minuti il tabellino con la segnatura di Giovanni Via. Nei primi 20’, prima del Water Break, arrivano altre segnature: Capitan Bruno segna al termine di una bella combinazione dei trequarti, e in seguito Portillo e Torres mettono a referto due mete per il reparto di mischia. I Leoni fanno valere la differenza di categoria e peso, concludendo il primo tempo con altre due mete a firma Bruno e Acosta. Poche azioni pericolose da parte del Monferrato, che si trova sempre di fronte una difesa attenta e pugnace.

A inizio ripresa ancora Lyons in attacco, con il numero 10 Russo che chiude una bella azione con la meta. Dopo qualche minuto in difesa e con qualche imprecisione in attacco, i Lyons tornano a marcare al 64’ affidandosi alla mischia avanzante. Negli ultimi 10 minuti tornano a fare la differenza i trequarti bianconeri, bravi a finalizzare due volte con il nuovo acquisto Pasini e con Rodina, prima della meta finale di Federico Canderle che mette fine alla contesa con il finale di 0-71.

Sorride Coach Urdaneta, soddisfatto della prova dei suoi: “Il risultato conta il giusto, ma per me leggere ‘0’ alla voce punti subiti piace sempre. Vuol dire che la squadra ha voglia di sacrificarsi e ha applicato sul campo il lavoro svolto in allenamento: da questi ingredienti si deve partire per costruire la nostra stagione. Ovviamente il lavoro da svolgere è ancora tanto, ma si sono già viste situazioni e schemi interessanti. Possiamo essere soddisfatti di quanto messo in campo, ma già da lunedì torneremo a pensare alla nostra stagione.”

Nella prossima uscita i Leoni affronteranno il turno di spareggio di Coppa Italia, con il tabellone che prevede la sfida al Rugby Verona per la giornata di sabato 21 settembre allo Stadio Payarini di Verona.

Tabellino: 3’ m Via G tr Russo (0-7), 10’ m Bruno (0-12), 12’ m Portillo tr Russo (0-19), 19’ m Torres (0-24), 23’ m Bruno tr Russo (0-31), 32’ m Acosta tr Russo (0-38) st 45’ m Russo tr Russo (0-45), 64’ m Carones tr Russo (0-52), 70’ m Rodina tr Via G (0-59), 73’ m Pasini (0-64), 80’ m Canderle tr Via (0-71).

Sitav Rugby Lyons: Via G; Cuminetti, Castro, Rodina, Bruno (cap); Russo, Dabalà; Portillo, Bance, Cissè; Ruiz, Bur; Torres, Minervino, Acosta.

Sono entrati: al 41’ Libero, Carones, Bolzoni, Cemicetti, Bottacci, Nakov, Perazzoli; al 58’ Gaetano, Pasini; al 65’ Canderle, Cantù; al 70’ Viti, Molina.