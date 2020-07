L’allenatore-artista Pierpaolo Curti alla guida del Nibbiano&Valtidone

È Pierpaolo Curti il nuovo allenatore della società calcistica Nibbiano&Valtidone, che milita in Eccellenza. Nato a Lodi il 23 Febbraio 1972, è reduce dall’esperienza a Sant’Angelo nel campionato di Eccellenza lombarda e precedentemente aveva guidato per due anni la Pergolettese in Serie D, raggiungendo anche i playoff, e prima ancora il Fanfulla in Eccellenza conducendolo alla promozione in Serie D. Curti, noto anche per la grande passione per l’arte e per la sua professione di “pittore”, ha alle spalle anche una lunga carriera da attaccante, nella quale ha realizzato ben 349 gol, difendendo i colori tra le altre di Pergocrema, Casteggio, Fanfulla e Fiorenzuola. Nei prossimi giorni verrà ufficializzato lo staff tecnico.

