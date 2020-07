Voltolini si presenta: “Qui per crescere, posso dare tanto con questa maglia”

Coach Salieri lo ha definito “uno dei migliori giovani italiani, capace di destreggiarsi in più ruoli”. Alessandro Voltolini è atterrato ieri pomeriggio, 16 luglio, sul pianeta Assigeco, con la sua presentazione ufficiale avvenuta al campus di Codogno. Assieme a lui anche un altro nuovo acquisto, Giovanni Poggi.

Voltolini, in prestito dalla Dolomiti Energia Trentino, è una guardia classe 2001 ed è sbarcato a Piascenza per la sua prima esperienza da senior lontano da Trento, dove lo scorso anno ha disputato il campionato Under18 Eccellenza, con oltre 17 punti di media a partita, oltre ad essere in pianta stabile nell’organico della prima squadra. Con la maglia dell’Aquila ha centrato anche la semifinale della Next Gen Cup. Nelle sue prime parole, c’è la soddisfazione di fare parte dell’Assigeco: “Sono onorato di essere in questo club. Quando ho sentito coach Salieri che mi ha detto dell’interessamento e mi ha spiegato il progetto che la società ha in mente mi è piaciuto subito, per cui non ci ho pensato due volte, sono venuto qui con grande emozione e adesso sono davvero entusiasta di iniziare questa nuova avventura”. Gli obiettivi personali sono precisi: “Sicuramente migliorarmi, io sono molto giovane e ho bisogno di affinare la mia tecnica, qui ho la possibilità di crescere e di fare un campionato grazie al quale potrò acquistare esperienza per giocare a questi livelli. In campo darò molta energia, sono un ragazzo che dà sempre il massimo a ogni partita”.