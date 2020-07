Julien Rantier va al Nibbiano. Potrebbe seguirlo Mastrototaro

Dopo tre stagioni con la maglia biancazzurra della Vigor Carpaneto, l’esperto e forte attaccante Julien Rantier andrà al Nibbiano & Valtidone. La società di patron Alberici ha infatti ufficializzato il già annunciato accordo con il 36enne bomber francese, che senza dubbio si preannuncia ottimo asso nella manica del neo mister biancazzurro, Paolo Curti. L’estrosa punta transalpina, che da parecchi anni è di stanza nel piacentino, vanta un curriculum di tutto rispetto, oltre ad essersi forgiato nella valente scuola transalpina del Nimes e in quella di primo livello nostrano che si chiama Atalanta. Con la casacca nerazzurra orobica anche l’esordio in Serie A, nel maggio 2003, in Atalanta-Como. Poi tante stagioni in serie B tra Lanerossi Vicenza, Albinoleffe, Verona e Piace, sempre caratterizzate da un ampio numero di presenze ed un più che discreto bottino di gol. In seguito la discesa in terza serie dove ha onorato le casacche di Verona, Taranto, Perugia, Alessandria, Pro Piacenza, Bassano e SudTirol. In ultima analisi la parentesi triennale, in Serie D, con la Vigor Carpaneto del presidente Rossetti, dove l’ha fatta da valore aggiunto realizzando 35 gol in 79 presenze.

Doti tecniche e mancino sopraffini le peculiarità di un bagaglio che non conosce età e che in abbinamento alla sua comprovata duttilità nel ricoprire efficacemente ogni ruolo del settore offensivo, dicono del gran colpo messo a segno dalla società valtidonese. Secondo innesto, cronologicamente, dopo quello del giovane centrocampista Aggugini. Il terzo potrebbe essere quello di un altro ex Vigor quale Dario Mastrototaro. Nel frattempo il diesse Barbieri sta definendo i dettagli per le conferme di Valim e Ridolfi. Non si ricomporrà invece in biancazzurro il tandem già visto nel Piace e nel Pro composto da Rantier ed Aspas; l’esperto centrocampista (82) di origini spagnole, ma anch’esso piacentino d’azione, è sul piede di partenza da Nibbiano e su di lui si sono fiondate la Bobbiese ed il Gotico Garibaldina.