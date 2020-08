Fiorenzuola, scocca l’ora del raduno ma oggi solo test e tamponi

Doveva essere il primo giorno di lavoro per il Fiorenzuola, sarà invece una giornata dedicata interamente a tamponi e test ai quali tutti i giocatori e i componenti dello staff tecnico e dirigenziale saranno sottoposti. In ambito dilettantistico non un’imposizione ma evidentemente una iniziativa volta a fornire la maggiore sicurezza possibile all’ambiente rossonero. “Fino a quando non avremo tutti gli esiti, non ci sarà lavoro in campo e ovviamente contatti tra i componenti della rosa se non a debita distanza” ha spiegato ieri il presidente Luigi Pinalli. I rossoneri, rinnovati nei nomi ma ancora una volta animati da un gran desiderio di ben figurare nel prossimo campionato, partono tra i favoriti della prossima serie D dopo tre stagioni ad altissimi livelli.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà