A Pordenone Zanardi tre volte vicina al podio, ora il giro d’Emilia

Un triplo quarto posto con un podio costantemente inseguito e accarezzato, ma solo sfumato. E’ mancata solo la ciliegina sulla torta a Silvia Zanardi, talento piacentino della BePink in evidenza nelle gare internazionali Uci su pista di mercoledì al velodromo “Ottavio Bottecchia” a Pordenone.

Nel programma delle Tre Sere della città friulana, la ventenne piacentina – in maglia BePink – ha brillato nelle gare femminili. In primis il quarto posto nell’Eliminazione, poi bissato nella Corsa a punti e infine ripetuto nell’Americana in coppia con la compagna di team Giorgia Catarzi. Dopodiché, Silvia ha vissuto un Ferragosto in sella nella gara francese su strada “La Périgord Ladies”, prova di classe 1.2 Uci in Nuova Aquitania. Infine, il 18 agosto, appuntamento al Giro dell’Emilia.

Sulla pista di Pordenone si sono messe in evidenza anche due Junior del Vo2 Team Pink, la milanese Aurora Mantovani e la parmense Giulia Affaticati: insieme hanno centrato l’ottavo posto nell’Americana, mentre la Mantovani ha conquistato anche il settimo posto nella Corsa a punti.