Assigeco, stabilite le date del campionato di Serie A2. Si parte il 15 novembre

Prende forma la nuova stagione di Serie A2 di pallacanestro, che vedrà l’Assigeco Basket Piacenza lottare per un posto di riguardo. La società di patron Curioni, che il 15 settembre riunirà i propri giocatori per il primo raduno, esordirà in Supercoppa l’11 ottobre nel girone con Bergamo, Urania Milano e Treviglio. Il campionato, invece, si aprirà il 15 novembre.

Per quanto riguarda la formula dei gironi, molto probabile che si proceda con due raggruppamenti da 14 e 13 formazioni. L’Assigeco sarà inserita nel girone Nord. Nodo da sciogliere quello relativo al pubblico: al momento, infatti, non è dato sapere se i match di campionato e Supercoppa si svolgeranno o meno a porte chiuse. Probabile che si viaggi verso una riapertura parziale degli impianti a partire dalla metà di ottobre.

LE DATE DEL CAMPIONATO – Attraverso una comunicazione inviata dalla Lega Nazionale Pallacanestro a tutte le società di Serie A2, sono state rese note le date degli incontri che si disputeranno nella stagione 2020-2021. La prima fase del campionato prenderà il via domenica 15 novembre e si concluderà domenica 28 marzo. In seguito le squadre dei Gironi A e B verranno suddivise in nuovi gruppi in base al piazzamento al termine della regular season. In questa seconda fase, che scatterà l’11 aprile e terminerà il 2 maggio 2021, le squadre affronteranno le avversarie dell’altro girone in sei turni (tre gare di andata e tre di ritorno). Dall’esito di tali incontri verranno disegnate la griglia dei playoff (dalla quale verranno decretate le due promozioni in Serie A) e la griglia dei play out (per determinare le tre retrocessioni in Serie B).