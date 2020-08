Il portiere dell’Inter Ionut Radu si allena al campo della Spes Borgotrebbia

In attesa di andare in ritiro

Dal prato del “Giuseppe Meazza” di Milano al “Sandro Puppo” di Piacenza: in attesa di giocarsi le sue chance all’Inter e di raggiungere Lukaku e compagni in ritiro, il portiere nerazzurro Ionut Radu si è allenato questo pomeriggio (26 agosto) nell’impianto della Spes Borgotrebbia.

L’estremo difensore classe 1997, che in futuro potrebbe sostituire tra i pali Samir Handanovic, ha così salutato l’amico Massimo Ferrari (ex preparatore dei portieri del Piacenza Calcio) e diversi membri dell’Inter Club Piacenza, tra cui il presidente Stefano Magistrali, accorsi per assistere all’allenamento.