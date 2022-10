Spes Borgotrebbia, passerella per i baby-calciatori. “Settore giovanile in aumento”

Con il loro entusiasmo e la gioia di poter assistere alla partita della prima squadra hanno regalato una splendida cornice di pubblico al “Puppo B”. I giovani della Spes Borgotrebbia sono stati protagonisti per un giorno: oggi pomeriggio infatti, come da tradizione, la società ha presentato il proprio settore giovanile prima della gara che la prima squadra ha disputato contro il Fidenza. Passerella in campo per i piccoli, che hanno accompagnato le due squadre di “grandi” sul terreno di gioco, poi hanno invaso la tribuna del “Puppo” per tifare Spes con canti e cori, esplodendo al gol-vittoria di Brugnelli. A guidarli, il responsabile del settore giovanile Francesco Sartori, felice per un movimento in costante aumento: “La Spes Borgotrebbia ha circa 250 tesserati”.

