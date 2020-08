Grande gioia per il VO2 Team Pink: la “panterina” torinese Eleonora Camilla Gasparrini si è laureata stamattina, venerdì 28 agosto, campionessa europea su strada Donne Juniores a Plouay (Francia). Per la diciottenne torinese, netta vittoria in volata dove ha dominato la scena.

