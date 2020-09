Assigeco, ecco il calendario. Esordio in casa contro Urania Milano il 15 novembre

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il calendario del campionato di Serie A2 2020/2021. L’Assigeco Basket Piacenza è stata inserita nel girone verde. L’esordio è previsto in casa, contro l’Urania Milano al PalaBanca nel fine settimana del 15 novembre, gara che precede il primo turno infrasettimanale del 18 novembre sul campo di Udine. La terza giornata vedrà i biancorossoblu ancora in trasferta ad Orzinuovi, prima di due match interni rispettivamente contro Trapani e Tortona (anche quest’ultima gara si disputerà in infrasettimanale il 2 dicembre). La stagione regolare terminerà il 28 marzo quando l’Assigeco andrà a fare visita a Mantova.

“Un inizio duro, probante, ma oltre modo stimolante – afferma coach Stefano Salieri – Nelle prime tre giornate abbiamo subito due trasferte dopo l’esordio al PalaBanca contro Milano. Più in generale nelle prime sette giornate affrontiamo tutte le favorite e le squadre più forti. Saranno partite a giocare con entusiasmo, convinzione e grandi motivazioni”.