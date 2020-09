Gas Sales, appuntamento di coppa: tifosi “sanificati” all’ingresso

L’attesa finalmente è finita: dopo un lungo stop forzato la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza torna finalmente in campo a giocare e lo farà oggi, domenica 13 settembre, alle 18.00 al PalaBanca contro Top Volley Cisterna in occasione di gara 1 degli ottavi della Coppa Italia.

Misure ovviamente stringenti sul fronte coronavirus: tifosi controllati con i termoscanner e che vengono fatti transitare attraverso una apparecchiatura che opera la santificazione.

La stagione per i biancorossi riparte, dunque, dalla coppa nazionale: Clevenot e compagni sono inseriti nel Girone B della competizione insieme ai laziali appunto, a Padova e Ravenna prossime avversarie lontano dall’Emilia. Le prime due squadre classificate del torneo insieme a quelle del Girone A raggiungeranno le altre quattro già qualificate ai Quarti di Finale.

Per questo esordio stagionale, al PalaBanca saranno presenti tante novità: dal salottino preparato a bordo campo con le interviste a ospiti importanti ai fumogeni colorati che accoglieranno l’ingresso in campo dei campioni biancorossi e che faranno da splendida cornice durante il match ai punti più spettacolari.

A presentare la sfida che attende proprio la Gas Sales Bluenergy Piacenza è proprio il neocapitano Trevor Clevenot:

“Siamo molto contenti di poter tornare finalmente a giocare una partita ufficiale dopo questo lungo stop. C’è una grande felicità e le sensazioni in vista di domenica sono positive. Al PalaBanca arriva Cisterna: è una gran bella squadra, che nel mercato estivo si è rafforzata ed ha a disposizione grandi giocatori. Dovremo fare una grande partita per portare a casa la vittoria. Sono convinto che sarà una bella sfida. Per me sarà una partita speciale in quanto sarà la mia prima da capitano ma sarà fondamentale rimanere concentrati sul gioco. Sono contento che potremo contare sul supporto del nostro pubblico che ci darà un’energia in più”.

Al PalaBanca arriverà una Top Volley Cisterna pronta a dare battaglia: la formazione ospite di Tubertini ha dimostrato di avere idee chiare e un solido progetto, riportando Sabbi in Italia e prendendo atleti del calibro di Tillie, Randazzo e Seganov. Ma Clevenot e compagni potranno contare sul 7° uomo in campo, ossia il pubblico che occuperà, seppur in maniera ridotta, le tribune del palazzetto. In più, anche i tanti tifosi che hanno già sottoscritto gli abbonamenti Base e Plus potranno far sentire la loro voce grazie al collegamento a Zoom che gli permetterà di tifare e sostenere la squadra anche da lontano.