Domenica nera per Piacenza, battuto due volte da Ares Milano

Trasferta tutta da dimenticare per il Piacenza Baseball che, in barba ai pronostici, torna a mani vuote da Milano regalando al fanalino di coda Ares il primo doppio successo stagionale (8-7 e 12-6). Un passo falso che pregiudica in maniera definitiva le possibilità dei biancorossi di ambire al secondo posto finale che, almeno matematicamente, rappresentava, a un turno dal termine, il massimo obiettivo raggiungibile.

CLASSIFICA: Fossano 693 (13-9-4), Milano 667 (12-8-4), Codogno 571 (14-8-6), Piacenza 385 (13-5-8), Ares 214 (14-3-11).

POSITIVO UN ATLETA DEL MILANO – Con un comunicato emesso sabato, il Milano ha diffuso la positività al Covid riscontrata da un proprio atleta che fortunatamente non lamenta particolari complicazioni. La Federazione ha prontamente disposto il rinvio dell’incontro Fossano-Milano che verrà recuperato nella prima data possibile, presumibilmente domenica 11 ottobre. Lo staff medico di Milano ha dal canto suo disposto l’immediata sospensione degli allenamenti di tutta la squadra la cui “quarantena” di 14 giorni farà data dall’ultimo contatto avuto dal giocatore in causa con i compagni, avvenuto venerdì 18 settembre. Si presume perciò che il Milano possa essere in campo domenica prossima nel derby contro l’Ares.