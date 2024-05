Piacenza Baseball, battere lo Junior Parma per restare nelle zona alte di classifica

Per un Piacenza Baseball partito oltre ogni più rosea previsione, la scommessa di restare in scia alle prime posizioni del girone passa per il derby ducale con lo Junior Parma.

ostacolo junior da superare

Domenica 5 maggio al De Benedetti (gara 1 alle 11.00 e gara 2 alle 15.00) i biancorossi di coach D’Auria proveranno a stupire ancora al cospetto di uno Junior per tradizione temibile, anche se nella realtà tutt’altro che imbattibile. Ad affrontarsi in questo ennesimo derby due squadre mosse dalla stessa filosofia improntata all’impiego di quanti più giovani possibile: da entrambe le parti qualche innesto di esperienza e soprattutto due allenatori esperti e di carisma. Sulla sponda parmense l’italo-argentino Angrisano più volte nazionale azzurro e fino a qualche anno fa stella del massimo campionato.

Finora per la sua squadra una doppia sconfitta all’esordio contro Sala Baganza ed il pareggio domenica scorsa con Altopiano Seveso. Un cammino non entusiasmante anche se alcune delle sconfitte non sono state poi tanto severe, legittimando i prevedibili istinti di rivalsa con i quali lo Junior scenderà al De Benedetti.

PIACENZA, LE “ARMI” DA SFRUTTARE

Piacenza non dovrà “cullarsi sugli allori”, men che meno con questo Junior, ma piuttosto confidare sul buon momento del suo monte di lancio e sulle potenzialità, espresse solo in parte, possedute dall’attacco. Questo turno potrebbe iniziare a sgranare la classifica e perdere il passo significherebbe scivolare troppo presto nelle zone di rincalzo. Anche se si è agli albori della stagione meglio guadagnare terreno in anticipo e restare a distanza di sicurezza rispetto alle zone calde.

le altre partite

Avigliana-Brescia, Altopiano Seveso-Sala Baganza e Ares Milano-Porta Mortara Novara.

la classifica

Avigliana e Sala Baganza 1.000 (4-4-0), Piacenza e Brescia 750 (4-3-1), Altopiano Seveso e Junior Parma 250 (4-1-3), Ares Milano e Porta Mortara 0 (4-0-4).