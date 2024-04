Un Piacenza Baseball già in clima campionato torna da Verona con un pareggio

A due settimane dall’avvio di campionato, con l’esordio in Serie B previsto domenica 21 aprile, il Piacenza Baseball – impegnato nelle amichevoli preseason – torna da Verona con un pareggio, nel proficuo doppio incontro contro i pari categoria Dynos.

una vittoria a testa

Biancorossi vittoriosi 3-2 in gara 1 ma costretti a cedere in gara 2 per 4-2. Una giornata intensa, quella di domenica 7 aprile, ma ormai vicina al clima campionato. Nei quattordici inning giocati in totale sono stati utilizzati sette lanciatori e ruotati in campo tutti i giocatori disponibili compresa la folta pattuglia di U18 al seguito. Al mattino Dynos per primi avanti 1-0 al 3° con replica piacentina al 4° con i 2 punti che alla fine sarebbero stati quelli decisivi. I singoli di Cetti, D’Auria e Marelli rimettevano in sella il Piacenza che poteva in seguito controllare la partita fino all’1-1 al 7° che sanciva il 3-2 definitivo. Biancorossi sufficienti in attacco (5 valide) e attenti in difesa (un solo errore che però costava un punto). Sul monte di lancio passavano nell’ordine Cufrè, Naccarella ed Hernandez. Al pomeriggio i nostri non riuscivano rispondere con immediatezza al punto scaligero al 2°. Anzi al 4° arrivava il 2-0 che costringeva Piacenza ad inseguire. I punti in verità arrivavano al 5° e al 7° (bel doppio di Torelli) ma non bastavano perchè al 6° Verona poneva il sigillo sul match con due arrivi a casa base. Le valide piacentine erano 8 e due gli errori in difesa. Sul mound Sanna, Carrasco, Lovattini e Ramirez. A fine giornata buone sensazioni per i tangibili progressi rispetto alle prime uscite.

Prossimo weekend ultimi test con Poviglio e Senago e poi sarà campionato.