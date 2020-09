Doppia beffa per Claudio Fanzini, il Mondiale F350 va al ceco Loukotka. Terzo Alex Cremona

Un’incredibile doppia beffa si abbatte sul piacentino Claudio Fanzini che suo malgrado deve cedere lo scettro di campione del mondo di F350 di motonautica al ceco David Loukotka.

Prima beffa. Dopo aver dominato le prime due manche, Fanzini si ferma dopo un giro, abbandonato dal motore.

Seconda beffa. Dopo un sabato di maltempo, i giudici di gara decidono di cancellare la quarta manche. Cosa vuol dire: che i piloti in gara non possono eliminare una prova e la classifica viene stilata in base ai piazzamenti delle tre manches. Fanzini ne vince due e totalizza 800 punti mentre Loukotka con un primo posto (nella terza manche), un secondo e un terzo guadagna 925 punti e con essi il titolo mondiale.

Una curiosità. Nella terza e ultima manche, Alex Cremona parte fortissimo e, dopo il ritiro di Fanzini, potrebbe aggiudicarsi il titolo. Ma una serie di problemi al motore lo bloccano in terza posizione e nello stesso tempo sul terzo gradino del podio.

Classifica finale: 1) Loukotka, 2) Fanzini, 3) Cremona Alex, 4) Cremona Max, 5) Tempelson.