Weekend di motonautica, a Cremona il piacentino Troglio può sognare nella Osy 400

Weekend di motonautica a Cremona dove sulle acque del Po il polacco Marcin Zielinski potrebbe laurearsi per la prima volta campione del mondo della F500. In contemporanea, il piacentino Francesco Troglio potrebbe vestire il tricolore della Osy400.

F500 – Ormai è un duello tra Zielinski ed Erko Aabrams. Abbiamo ancora negli occhi lo splendido testa a testa tra i due a Bad Saarow. Erko che domina le prime due manche tallonato da Marcin. Vincendo la tappa, Aabrams potrebbe agganciare in vetta Zielinski. Invece l’estone viene tradito dal motore e così il polacco vola sul primo gradino di giornata allungando il suo margine a +6 raggiungendo quota 71 contro i 65 dell’inseguitore. Numeri alla mano, il terzo posto a Cremona potrebbe bastare a Zielinski per vincere il Mondiale. Ma il polacco non è il tipo che si accontenta, gli piace troppo andare con il piede a tavoletta con l’adrenalina a mille. Erko Aabrams spera nel miracolo. Ma sarà dura. Troppo lontani Jung, Havas, Hencz e Loukotka per impensierire i magnifici due della stagione 2023.

Osy400 – Dovremmo assistere alla definitiva consacrazione di Troglio per l’ennesimo titolo italiano. La lotta, a questo punto, è per la conquista della piazza d’onore tra Martina Barbarini e Davide Scarpa ultimamente divisi solo dal giro più veloce. Poche chance per il veneziano Darai se non quelle di ben figurare.