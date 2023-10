C’è anche un po’ di Piacenza nel successo di Calzolari nell’Europeo F125

Dopo il campionato mondiale vinto dal piacentino Luca Finotti (grande assente per problemi di lavoro), è un altro italiano a fregiarsi del titolo europeo F125: Mattia Calzolari da Boretto Po. Il talento reggiano, al primo anno di attività in categoria, ha letteralmente bruciato le tappe finendo terzo nel Mondiale e vincendo alla grande l’Europeo sulle acque del lago di Rogozno (Polonia).

E pensare che, dopo la splendida pole position, le cose erano davvero iniziate maluccio per Mattia. Una partenza al rallentatore e poi la retrocessione al nono posto per aver “tagliato” una boa. Per fortuna che la formula del campionato Europeo prevede il meglio di tre prove su quattro. Così Calzolari ha scartato la prima manche, ha ottenuto un gran secondo posto in rimonta nella seconda (dove l’estone Lember ha raddoppiato il successo nella prima) e poi ha stravinto la terza e quarta manche. Così facendo Mattia Calzolari ha raggiunto Jonas Lember con due primi e un secondo: per il titolo decide il giro più veloce ottenuto dal pilota italiano, abbracciato fra l’altro a fine gara dal costruttore di motori Grm, il piacentino super campione Giuseppe Rossi.

