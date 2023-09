Motonautica, giornata storica: i piacentini Cremona e Finotti campioni mondiali

È finita nel migliore dei modi, con Max Cremona e Luca Finotti che giocano all’attacco, non badano a difendere il vantaggio accumulato nelle altre tappe ed esultano dopo manche strepitose, difficili da dimenticare.

F250 – Max è già campione dopo due manche stradominate. Se a ciò si aggiunge che il bulgaro Todorov (l’avversario più accreditato nella corsa al titolo) si ribalta a metà corsa, il quadro della situazione è limpidissimo. Super Max Cremona, sul podio finale vanno anche Wayne Turner (argento) e Nikola Todorov (bronzo).

F125 – Luca Finotti si dimostra più forte di tutto e di tutti. Manda giù il boccone amaro della retrocessione al quinto posto per una “strana” traiettoria e si rifà con gli interessi nella seconda e terza manche vinte alla grande. Un pochino di sfortuna per Lember che grippa il motore sul più bello ma questi sono gli inconvenienti di questo sport. Mattia Calzolari, invece, lotta come un leone ma nella terza e decisiva manche il suo motore gira al minimo e alla fine deve accontentarsi del terzo gradino del podio. Classifica finale: 1) Luca Finotti, 2) Joonas Lember, 3) Mattia Calzolari.

