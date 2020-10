VO2 Team Pink pronto per l’appuntamento tricolore di Sarcedo

Week end vicentino per il VO2 Team Pink, sodalizio piacentino “cento per cento” rosa atteso dalla due giorni di corse su strada a Sarcedo e a Marostica (Vicenza). La società giovanile del presidente Gian Luca Andrina inizierà l’avventura in Veneto partecipando domani (sabato) al campionato italiano Donne Juniores su strada a Sarcedo, al via alle 14.30 con 84 chilometri e 400 metri da percorrere.

“Ci apprestiamo – spiega il direttore sportivo della formazione Donne Juniores del VO2 Team Pink, Stefano Peiretti – a vivere una gara dura, con un percorso selettivo composto da 9 giri con uno strappo finale di circa 600 metri da ripetere ogni volta, più altre due tornate con ascesa finale e in mezzo un altro strappo di 800 metri abbastanza selettivo. E’ prevista pioggia e quindi anche l’aspetto meteo potrà influire rendendo la corsa ancora più difficile. Come organico ci presentiamo con un ottimo stato di forma, abbiamo più elementi su cui puntare per correre una gara da protagonisti cercando di portare in alto il nome del VO2 Team Pink. Come sempre, proveremo a mettere nel mirino un risultato importante”.

Otto le “panterine” schierate nell’occasione: le brianzole Cristina Tonetti ed Emma Redaelli, l’ossolana Francesca Barale, la parmense Giulia Affaticati, la reggiana Isabelle Fantini, la cuneese Camilla Barbero, la milanese Aurora Mantovani e la bresciana Silvia Bortolotti. Il gruppo, ad eccezione di quest’ultima atleta, bisserà l’impegno domenica alle 13.00 nella gara Open di Marostica.

Donne Esordienti e Donne Allieve, invece, attaccheranno il numero a Sarcedo: alle 9,15 prenderà il via la corsa per le Esordienti (iscritte Linda Ferrari, Mia Costantini, Emma Del Bono, Sarah Sandei, Marcella Orlandini, Arianna Giordani, Marta Festa) con 31 chilometri e 200 metri da percorrere,mentre alle 10,45 ci saranno le prime pedalate per le Allieve con 54 chilometri e 600 metri in programma. In quest’ultima gara, il VO2 Team Pink ha iscritto Vittoria Grassi (neocampionessa regionale piemontese), Martina Bonfiglioli, Elisa Incerti, Martina Sanfilippo, Sara Guidetti, Martina Campitiello e Sara Berti, “regina” domenica scorsa a Marina di Massa.