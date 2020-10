Per Piacenza esordio al Beltrametti contro Varese il 15 novembre

La Federazione italiana rugby ha annunciato il calendario della Serie B per la nuova stagione. Sono 46 le formazioni al via dal prossimo 15 novembre, per contendersi le due promozioni alla Serie A, suddivise in quattro gironi (due da dodici squadre, due da undici) che si affronteranno nelle 22 giornate di regular season (gare di andata e ritorno) fino al 23 maggio. Conclusa la prima fase, le quattro squadre classificate al primo posto di ciascun girone accederanno alla Fase Promozione, con playoff di andata e ritorno ( 6 giugno e 13 giugno). Le ultime classificate di ciascun girone (12 del Girone 1 e 3 ed 11 del Girone 2 e 4) accederanno invece ad una fase playout da disputarsi con partite di andata e ritorno (6 e 13 giugno). La terza retrocessione sarà determinata dalla finale playout tra le vincenti del turno di semifinale: la perdente della finale playout sarà a sua volta retrocessa in Serie C.

Per quanto concerne il Piacenza Rugby, la squadra biancorossa è inserita nel girone 1 a 12 squadre. Rispetto alle scorse stagioni, il campionato si svolgerà tutto d’un fiato, con pochissime pause. L’esordio dei ragazzi allenati da Federico Grangetto è fissato per il 15 novembre, al Beltrametti, con ospite il Varese. In rapida successione: trasferta a Sondrio, Ivrea al Beltrametti, e due trasferte di fila sul campo di Franciacorta e Cus Milano, arrivando a metà dicembre: periodo che coincide con l’inizio della pausa natalizia. Il campionato riprende il 10 gennaio, con il Capoterra ospite al Beltrametti, proseguendo per altri quattro turni consecutivi alternando gare esterne (Monferrato e Rovato) a gare casalinghe (Amatori Milano e Lecco), fino al 7 febbraio. Una domenica di sosta e poi si ricomincia, il 21 febbraio, con i biancorossi ospiti del Bergamo per l’ultimo turno nel girone di andata. Molto “veloce” anche il girone di ritorno, con due sole pause (14 marzo e 4 aprile).