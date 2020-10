Due giocatori in quarantena: rinviata la sfida di domenica del Nibbiano

Il rischio Covid ha già iniziato a toccare da vicino il mondo del calcio dilettanti piacentino: la sfida di domenica prossima Nibbiano & Valtidone-Bibbiano San Polo, valida come prima giornata del campionato di Eccellenza, è stata infatti ufficialmente rinviata. Da quanto si è appreso tra le fila piacentine due giocatori, entrati in contatto nei giorni scorsi con un positivo, sarebbero ora in quarantena in attesa dell’esito del tampone. La Lega ha quindi rinviato la partita.

Venerdì scorso era stato segnalato il primo caso, con un giocatore della Sannazzarese trovato positivo al tampone, mentre giusto qualche giorno fa quattro giocatori del Piacenza Calcio sono risultati positivi al Coronavirus in seguito ai tamponi di routine.