Piacenza Calcio, quattro giocatori positivi al Coronavirus

Quattro giocatori del Piacenza Calcio sono risultati positivi al Coronavirus, in seguito ai tamponi di routine effettuati ieri.

Alla vigilia della sfida contro il Livorno, in programma domani (mercoledì 7 ottobre) allo stadio Garilli alle 17.15, il club biancorosso fa sapere che “i quattro tesserati, asintomatici, sono già in isolamento fiduciario. Il club sta già seguendo tutto l’iter previsto dal relativo protocollo sanitario a stretto contatto con l’Ausl di Piacenza”.

Nuovi tamponi sono previsti per tutti i contatti stretti dei quattro contagiati. Al momento, stando al protocollo previsto per il calcio professionistico, la gara di domani è confermata: ogni squadra, infatti, è tenuta a giocare se può contare su almeno 13 giocatori. Il Piacenza (che ha già avvertito tanto il Livorno, quanto il Pontedera avversario di domenica scorsa) effettuerà nuovi tamponi prima di scendere in campo, per verificare che non emergano nuovi casi.