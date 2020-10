Piccoli campioni crescono: Francesco Conti secondo all’Open Assoluto di Modena

Dopo aver inaugurato in modo impeccabile la nuova stagione agonistica 2020/2021, Tennistavolo Cortemaggiore è salito nuovamente alla ribalta, questa volta al primo torneo Open Assoluto regionale riservato al singolare dei quinta categoria che si è disputato al palazzetto dello sport di Manzolino (Modena). Il giovane portacolori della Teco Corte Auto, Francesco Conti, si è infatti classificato al secondo posto.

Quinto posto, invece, per Dylan Baroni, altro prodotto del settore giovanile magiostrino che si è arreso solo ai quarti di finale. Nono posto, infine, per Francesco Armani. Grande soddisfazione per il club guidato da Ettore Dernini.

CLASSIFICA FINALE

1) BERSELLI MATTEO TENNISTAVOLO CARPI

2) CONTI FRANCESCO TENNIsTAVOLO TECO CORTE AUTO

3) CAMPORESI MICHELE TENNISTAVOLO LUGO

4) POMELLI TIZIANO TENNISTAVOLO S.POLO PARMA