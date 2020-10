Volley e basket, il recente weekend sportivo sotto la lente di Zona Sport

Volley e basket protagoniste a “Zona Sport”, il programma di approfondimento sulle discipline sportive del panorama piacentino, in onda su “Telelibertà” questo martedì dalle ore 20.30. Come di consueto il giornalista Marcello Tassi analizzerà con gli ospiti le gare dello scorso fine settimana e introdurrà gli appuntamenti sportivi dei prossimi giorni. Nella prima parte di puntata interverrà Trevor Clevenot, capitano della Gas Sales Volley, per commentare la sonora sconfitta che la squadra ha subito domenica scorsa contro Trento, in cerca di una riscossa che dovrà avvenire già domani sera al Palabanca contro Civitanova. Nella seconda parte spazio finalmente al basket con le prime partite ufficiali giocate dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria a febbraio. Saranno protagonisti Federico Massone dell’Assigeco Basket, reduce dalla sconfitta contro Treviglio nella Supercoppa del centenario, trofeo che ha invece dato la prima gioia all’altro ospite Marco Planezio della Bakery Basket, vittoriosa a Pavia. Parteciperà al programma anche Gianluigi Galetti, coach del Basket Fiorenzuola Bees, che nella prima giornata di Supercoppa ha invece perso contro Vigevano. Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.

