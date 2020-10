Dilettanti in campo, ma tanti rinvii per Covid. Il programma completo

Con il grosso rischio che possa essere l’ultima giornata prima di un nuovo stop imposto dal Governo o dalla Regione, come avvenuto in Lombardia, oggi si rimette in moto la macchina del calcio dilettantistico. Un’altra domenica caratterizzata da partite rinviate a causa della presenza in diverse squadre di giocatori positivi al Covid o che presentano sintomi riconducibili al Coronavirus. Per chi sarà in campo regolarmente, calcio d’inizio fissato alle 15.30, mezz’ora prima invece in Serie D.

Proprio in quarta serie il Fiorenzuola torna al Comunale dove se la vedrà con la Bagnolese di bomber Formato: appuntamento da non sottovalutare per i rossoneri che mirano a bissare il successo casalingo di quindici giorni fa ottenuto con la Pro Livorno. Tre punti necessari per mantenere a tiro la parte che conta della classifica per la formazione di Tabbiani.

In Eccellenza, salta il derby tra Vigor Carpaneto e Nibbiano Valtidone: casi sospetti tra le fila della Vigor hanno indotto al rinvio e così per l’undici di Curti è ancora rinviato l’esordio in campionato. Turno di riposo invece per l’Agazzanese.

In Promozione, stop per Tonnotto-Gotico, mentre sarà di scena sul campo del Cervo la Pontenurese. Esordio per la Bobbiese che se la vedrà con il Pallavicino lontano dalla Valtrebbia, trasferte a Langhirano e Noceto per Vigolo e Alsenese. Impegno casalingo con la Viarolese per la Castellana Fontana.

In Prima sono due le sfide rinviate: Vigolzone-Chero e Sannazzarese-Pontolliese Gazzola non si disputeranno a causa di alcuni casi di Covid già riscontrati. Impegno improbo per il Rottofreno che ospita il Fidenza, sfida interessante tra Podenzano e Ziano.

Nessun rinvio, al momento, in Seconda e Terza Categoria. Questo il programma completo:

SERIE D

Aglianese-Forlì

Correggese-Mezzolara

Corticella-Marignanese

Fiorenzuola-Bagnolese

Ghivizzano-Sasso Marconi

Progresso-Pro Livorno

Real Querceta-Lentigione

Rimini-Seravezza

Sammaurese-Prato

ECCELLENZA

Bibbiano-Campagnola

Cittadella-Borgo San Donnino

Colorno-Salsomaggiore

Felino-Rolo

Fidentina-Arcetana (rinviata)

San Michelese-Piccardo Traversetolo (rinviata)

Carpaneto-Nibbiano Valtidone (rinviata)

Riposa: Agazzanese

PROMOZIONE

Carignano-FornovoMedesano

CastellanaFontana-Viarolese

Langhiranese-Vigolo

Noceto-Alsenese

Pallavicino-Bobbiese

Il Cervo-Pontenurese

Tonnotto-Gotico Garibaldina (rinviata)

PRIMA CATEGORIA

Borgonovese-Sporting Fiorenzuola

Podenzano-Ziano

Rottofreno-Fidenza

Sarmatese-Fontanellato

Spes-Zibello

Vigolzone-Chero (rinviata)

Sannazzarese-PontollieseGazzola (rinviata)

SECONDA CATEGORIA (Girone A)

Gragnano-San Corrado

Junior Drago-GossolengoPittolo

LibertaSpes-San Nicolò Calendasco

Niviano-Rivergaro

Royale Fiore-San Filippo Neri

San Giuseppe-BobbioPerino

SECONDA CATEGORIA (Girone B)

Caorso-Lugagnanese

Corte Calcio-Pro Villanova

Real Libertas-San Lazzaro

Salicetese-Virtus San Lorenzo

Sissa-Arquatese

Turris-San Rocco

TERZA CATEGORIA

Bivio Volante-Primogenita

Gropparello-GerbidoSipa

Lyons Quarto-Folgore

Pol.BF Bettola-Fulgor Fiorenzuola

San Polo-Virtus Piacenza

Travese-Pianellese

Vernasca-JD San Giorgio

Riposa: Cadeo