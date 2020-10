Annullata la gara Donne Open di domenica a Gossolengo

Il Covid-19 fa saltare il prestigioso appuntamento di domenica a Gossolengo con la gara Donne Open “1° Trofeo Città di Gossolengo-33° Trofeo Alberto Biondi-Memorial Rino Andrina” organizzata dal VO2 Team Pink.

“Purtroppo- spiega il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri – con grande dispiacere dobbiamo rinunciare a questa manifestazione a cui tenevamo tanto e in cui abbiamo creduto con entusiasmo dall’inizio. La scelta non è legata al nuovo Dpcm ma è una scelta precauzionale in relazione al noto evolversi della situazione sanitaria legata al Covid-19. L’interregionalità della corsa, tra l’altro uno dei motivi fondanti di orgoglio della manifestazione, crea preoccupazione, senza contare i rischi a cui sottoporremmo una cinquantina di volontari. Per questo, veramente a malincuore, abbiamo preferito rinunciare, con la speranza però di poter riproporre in futuro questa iniziativa”.

Il VO2 Team Pink ringrazia comunque tutte le persone che a vario titolo hanno lavorato e hanno dato la disponibilità per questo evento, oltre ai team e alle ragazze che avrebbero gareggiato domenica in terra piacentina