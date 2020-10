Arianna Barani seconda al Top 12 di Bolzano. Oro per Cappuccio al torneo regionale

Tennistavolo Cortemaggiore grandissima protagonista nel fine settimana: sia nel Top 12 Assoluto Nazionale di Bolzano che al Torneo Assoluto regionale giocato a Cadelbosco (Reggio Emilia), gli atleti magiostrini hanno dettato legge, con un secondo e un primo posto ottenuti da Arianna Barani e Costantino Cappuccio.

In Alto Adige si è svolto il secondo torneo Assoluto, e nella gara femminile erano presenti le migliori pongiste italiane. In evidenza, a sorpresa, è finita la giovanissima Arianna Barani che, passo dopo passo, è andata a conquistarsi meritatamente la finalissima poi persa dalla numero uno del ranking italiano (e portacolori proprio della società organizzatrice) Debhora Vivarelli.

Comunque soddisfatta Barani, che non era fra le favorite per l’approdo in finale:”Contro Debora – ha spiegato – è stata dura come mi aspettavo. Ci ho provato, ma è stata brava lei a vincere il torneo. Per quanto mi riguarda sono contenta per ciò che sono riuscita a fare. Questa per me è anche un bella iniezione di fiducia per continuare ad allenarmi duramente, in vista della Supercoppa di fine mese e del campionato di Serie A1, che comincerà a novembre”.

Altro giovane protagonista nel fine settimana è stato Costantino Cappuccio, che ha vinto e convinto agli Assoluti regionali conquistando importanti vittorie su Sernesi e Tini, per poi ribaltare il pronostico nella finalissima al cospetto di Tiziano Bacchelli.