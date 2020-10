Oltre a volley e basket anche la pallanuoto questa sera a Zona Sport

Volley, pallacanestro e l’ambiziosa pallanuoto. Ecco il ricco menu che verrà servito questa sera alle 20.30 su Telelibertà nella puntata di “Zona Sport”, programma di approfondimento sul panorama sportivo piacentino condotto da Marcello Tassi con ospiti in collegamento video. Si partirà con la pallavolo: con Alberto Polo, centrale della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Gianluca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport, si analizzerà il non facile momento della squadra biancorossa dopo l’ultima sconfitta in casa di Modena.

In seguito, secondo blocco sulla pallacanestro con Lorenzo Molinaro, centro dell’Assigeco Basket Piacenza, e Federico Ricci, ala del Basket Fiorenzuola, con il contributo di Carlo Danani, giornalista del quotidiano “Libertà”, per parlare dei primi impegni stagionali di entrambe le squadre. Ultima parte dedicata alla pallanuoto con Roberto Gatti, presidente del Piacenza Pallanuoto, Nicola Merlo e Matteo Lombella, entrambi centroboa della squadra. Il Piacenza Pallanuoto, quest’anno in serie B, ha costruito un gruppo con grandi ambizioni: ora si sta allenando in vista del campionato nazionale che dovrebbe partire a gennaio. Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30.