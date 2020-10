Dopo il Dpcm arrivano certezze: stop alla Terza Categoria e all’attività giovanile provinciale

Ora è ufficiale: stop al campionato di Terza Categoria così come per il settore giovanile provinciale e avanti tutti gli altri. E’ quanto emerge dal comunicato stampa, ripotato integralmente di seguito, diramato oggi, giovedì 22 ottobre dalla delegazione provinciale della Figc e che fa seguito a quanto contenuto nel Dpcm approvato domenica scorsa in materia di lotta al contagio. Qualche dubbio era emerso dopo le parole di Giuseppe Conte che aveva parlato di tutta l’attività “dilettantistica di base”. Proseguono i campionati giovanili di carattere regionale e interprovinciale.

IL COMUNICATO COMPLETO