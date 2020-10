Ultimo turno prima dello stop, pari nel derby tra Vigolo e Bobbiese

Sono consultabili sul portale portale Libertasport.it. i risultati e le classifiche dopo la giornata odierna del calcio dilettantistico. Una domenica che segna l’ultimo turno imposto dal Dpcm emanato nella notte e che entrerà in vigore da lunedì: dall’Eccellenza in giù, almeno fino al 24 novembre, non si scenderà più in campo. E’ questo quanto sancito dal nuovo provvedimento licenziato per far fronte all’emergenza sanitaria. E anche oggi sono state tante le gare saltate proprio per la presenza di tesserati positivi o per casi sospetti nelle compagini dilettantistiche piacentine.

Si è fermato il Fiorenzuola che avrebbe dovuto affrontare il Seravezza in una gara valida per il quinto turno del girone D: i toscani però hanno chiesto e ottenuto il rinvio a causa della presenza di un caso Covid sospetto da parte di un collaboratore a contatto con il gruppo squadra.

In Eccellenza, sono state rinviate tutte quante le partite in programma per il terzo turno.

In Promozione, soltanto una sfida saltata. Il match clou era rappresentato dal derby tra Vigolo e Bobbiese: Sadik nel primo tempo, Mosca su rigore nella ripresa gli autori dei gol valsi l’1-1 conclusivo. Pagani ha invece regalato il successo di misura alla Castellana Fontana nel match interno con il Carignano. Doppietta di La Forgia e gol di Beji per il successo per 3-1 della Pontenurese ai danni del Pallavicino il cui gol della bandiera porta la firma di Pintore. Vince anche il Gotico Garibaldina grazie alla rete di Troiano ne match con Il Cervo.

In Prima Categoria, esordio amaro in campionato per la Sannazzarese piegata per 2-1 sul campo della Borgonovese. Il Rottofreno vola e serve il poker al domicilio del Chero, mentre lo Ziano centra il terzo successo in tre incontri: i ragazzi di Caragnano vincono anche a Fontanellato e orar sono in testa alla graduatoria in solitaria.

Qui i risultati del girone A e del girone B di Seconda Categoria. Già ferma invece la Terza Categoria.