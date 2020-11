Volley, le campionesse del karate e tanto rally a Zona Sport

Volley in primo piano, in compagnia dei grandi campioni del karate e del rally. Torna questa sera, come ogni martedì, l’appuntamento con Zona Sport, in onda su Telelibertà alle 20.30. Il conduttore Marcello Tassi ospiterà in collegamento video i protagonisti di una puntata un po’ anomala, visto che il fine settimana appena concluso ha avuto veramente pochi eventi sportivi in calendario a causa dei rinvii per Covid. Ne è stata vittima la Gas Sales Bluenergy Volley, che non ha potuto disputare la gara contro Verona: proprio il direttore generale della società biancorossa Hristo Zlatanov, insieme al giornalista della Gazzetta dello Sport Gian Luca Pasini, faranno il punto della situazione in casa biancorossa e sul campionato di Superlega.

Poi, spazio a due campioni di casa nostra. Nel secondo blocco ci saranno Giulia Ghilardotti, giovanissima promessa del karate che nel febbraio di quest’anno ha conquistato il titolo Juniores ai Campionati italiani di Ostia nella categoria Under 53 kg,Gian Luigi Boselli, maestro del Karate Piacenza Farnesiana – Acrobatic e Valentina Maini, altra forte karateka piacentina. Infine, terza parte dedicata al rally con il pilota piacentino Andrea Carella, reduce da un 2020 ricco di soddisfazioni. Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30