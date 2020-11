Piace, torna mister Manzo. Ma altri due tesserati trovati positivi

Calcio Serie C

Il Piacenza calcio saluta il ritorno di mister Vincenzo Manzo (negativo anche al secondo tampone), ma è alle prese con altri due casi di positività al Covid riscontrati nel gruppo squadra a seguito del ciclo di tamponi eseguito nella giornata di ieri. I tesserati sono stati posti in isolamento, come da protocollo in vigore.

La trasferta di campionato di domani contro l’Alessandria è stata spostata dalle 15.00 alle 17.30.